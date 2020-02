LUGEJA KIRI | Vastne pensionär: riigi lisatud neli protsenti teeb ju hoopis vaesemaks

Need on laused Hansapanga reklaamlehelt, mille põhjal liitusin II sambaga selle algusajast alates vabatahtlikult ja tagantjärele tarkusena väga sinisilmselt.

Lausejupina on sel lehel ka kirjas, et riigi lisatav 4% tuleb minu töötasult makstava sotsiaalmaksu arvelt, kuid kõvahäälselt ei juhtinud keegi tähelepanu sellele, et liitumine tähendab väiksemat I samba pensioni. Reklaam kõlas ikka, et riik annab sulle juurde!

Aga mis juhtus tegelikult

Töötasult makstavast sotsiaalmaksust läheb pensionite maksmiseks 20%, riigi poolt II sambasse lisatud 4% on 20%st seega 20%, st liituja kaotab liitumisaastatel teenitud staažiosakutest 20%. Üks staažiosak on praegu 6,627 euri. Minul on nende aastate jooksul kogunenud 34 staažiosakut, millest I samba läheb arvesse 80%, st 27 aastat. Kaotan 46 EUR.

II sambas oleva raha (hetkel u 20000 EUR) kasutamiseks pean sõlmima kindlustuslepingu. Vastavalt pensionikeskuse kalkulaatororile (maksimaalse garanteeritud 19 aasta korral) näiteks SEB Elu-ja pensionikindlustuselt kuus 74 EUR. Garanteeritud aastaid valimata minu surma korral kasvõi juba peale esimest väljamakset on järelejäänud raha kindlustusseltsi oma, aga kui suren garanteeritud aastate jooksul, saavad järelejäänu pärijad. Sellest 74st eurost on minu raha 1/3, st riigi osa selles on 49 EUR. Lisan, et ajas ei ole II samba raha otseselt põlenud, sisse on makstud u 17000 ja kontol on hetkel u 20 000.

Miinus ainult suureneb

Jah, olen hetkel 3 EUR plussis, kuid kuna saan oma II sammast hakata kasutama juunis, siis peale eeldatavat pensionitõusu aprillist ilmselt enam mitte. Mida kiiremini riik tõstab aasta-aastalt I samba staažiosakute hinda, seda kiiremini suureneb miinus, sest kindlustusfirmast saav 74 eurot jääb mu surmani samaks. Aga mis väärtus on 74 eurol 10, 20, 30 aasta pärast?

Seega on riik, kes andis mu palgalt makstud sotsiaalmaksust 4%-ga pankadele ja pensioniea saabudes annab kindlustusfirmadele, mind alatult petnud. Kus on mu vanaduspäevade rikkus? Minu õiguspärane ootus oli, et II sambaga liitudes on mu vanaduspension elamisväärsem kui mitteliitujatel ja seda kuni mu surmani.