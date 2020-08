Kiire internetis otsing näitas, et tegu on luuletajaga, kes Vikerkaares avaldanud oma loomingut ja kuna ma Vikerkaart ei suuda lugeda selle vasakäärmusliku kallaku tõttu, siis ei tea ma ka prl Grigorjevat. Julgen kinnitada, et teda ei tea väga palju minu kaasmaalasi. Sellest tuleneb ka küsimus, et kes on Sveta Grigorjeva, kes tuleb meie taasiseseisvumispäeval rääkima sellest, milline peab või ei pea meie riik olema?

Kuulasin Delfi kommentaari palve tõttu tema kõne ära ja pean ütlema, et see oli kõne pidamise osas kehvasti esitatud ja ka sisu oli tihti raskesti jälgitav. Alustuseks torkas teravalt silma isiku identiteedikriis: ühes lauses väitis end olevat eestlane ja sellega õigustas enda sõnavõttu. Kohe järgmises lauses nimetas end venelaseks. Peab olema ikka keeruline elu, kui ei suuda otsustada isegi oma rahvuslikku kuuluvust.