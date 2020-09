Kas Mart Laari aegse Isamaa ideaaliks olnud eelarvepoliitika aeg on tõesti igaveseks ümber? Kas enam ei kehti laused, mille Laar kirjutas Eesti Päevalehte kümme aastat tagasi: „Sest laenuraha on nagu narkootikum – kui oled seda korra proovinud, on raske hiljem loobuda. Kergekäeliselt võetud laenud tuleb meie lastel ja lastelastel aga kinni maksta.”