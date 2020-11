Hille Hanso: Kogu austuse juures Otto Jastrowi kui suurepärase lingvisti vastu [peab ütlema, et] ta tõi näiteid ja pooltõdesid, mis võivad panna asjaga vähem kursis oleva lugeja arvama, et esineb mingi selgepiiriline (ja ohtlik!) moslemi kogukond. Toon näite kohe intervjuu esimesest lõigust, Salman Rushdie näitest. See on palju keerulisem juhtum, mille mõistmiseks tuleb teada rahvusvahelisi suhteid ja Iraani sisepoliitikat ning suutlikkust mobiliseerida inimesi kuritegelikeks rünnakuteks väljaspool riiki. Jastrow jätab selgitamata, et