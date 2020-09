Valitsuse laenuraha ja langenud SKP annavad võimaluse, et juba planeeritud sõjaliste võimekuste arendamine tuua varasemasse aega. Oluline on Eesti majanduse elavdamise võimalus - suur osa meie riigikaitse rahast läheb läbi hangete otse meie majandusse.

2018. aastal läks erinevate valdkondade läbi otse meie ettevõtetele 138 miljonit eurot. Täna ei näita rahvusvaheline julgeolek meie regioonis rahunemise märke, samas lubasid nii Isamaa kui EKRE enne valimisi kaitsekulusid tõsta. Selleks on hetkel suurepärane võimalus.

EKRE juhid Martin ja Mart Helme on pannud kogu riigikaitse arengu turmtule alla. Nad väidavad, et Eestil puudub kaitsevõime ning siiani on kaitsekuludele ette nähtud 2% SKPst raisatud bürokraatlikule rahmeldamisele.

Tavaliselt päevapoliitilisse mudamaadlusesse mitte sekkuv kaitseminister Jüri Luik on olnud sunnitud teravalt sõna võtma oma valitsuse rahandusministri aadressil.