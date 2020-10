Abielureferendum tuleb, see on koalitsioonikõnelustes paika andud algusest peale ja selle vastu sõdimine on pigem mõttetu. Muidugi võib loota, et valitsus enne laguneb ja see karikas läheb meist mööda, aga selleks on tarvis koalitsioonisisest tahet.

Välispidine surve valitsusliidu ärahoidmiseks ja lammutamiseks on olnud nii püsiv ja intensiivne juba koalitsiooniläbirääkimistest peale, et selle suhtes on valitsusel tekkinud ilmselt immuunsus ja resistentsus. Proovida muidugi ehk ikka tasub, ent edulootus nendes ettevõtmistes näib olevat olematu. On koguni võimalik, et valitsusliit püsib välise surve tõttu isegi tugevamalt koos.