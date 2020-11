Siit loost kerkib minu arvates üles oluline küsimus: kuivõrd võimalik on tänapäevases Eestis lapsevanemal endale rahuldustpakkuvat tööelu lubada. Ja mida peaks tegema, et see oleks võimalik?

Olen kahe väikse lapsega kodune ema ja „lõksus oleku“ tunne on mulle väga tuttav. Kogu mu edaspidise elu töölkäimise potentsiaal on küsitav. Mees töötab teises linnas, temale ei saa lasteaiast toomise ja viimise kohustust jätta.