Ka Eestis on oma vähemusrahvus. Mäletame veel 2007. aasta aprillirahutusi ja nii mõnigi tõmbab paralleele. Näiteks Varro Vooglaid selgitab Objektiivis, et Ameerika on selge tõestus sellest, et ka igal eestlasel peaks olema relv, et ta saaks vajaduse korral oma peret ja vara kaitsta.

Kas on tõenäoline, et midagi aprillirahutuste sugust juhtub uuesti? Muidugi. Aga relva omama kutsumisest palju olulisem sõnum on minu arvates see, et selliseid rahutusi on lihtne vältida.