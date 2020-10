Olen olnud maakooli õpetaja veidi alla kümne aasta oma elust ja see kogemus muutis minu kui kolmanda põlvkonna tallinlase ja intelligendipere võsukese arusaamu elust väga palju. Kuni Tallinnast ärakolimiseni polnud mul aimugi, kuidas Eestimaal elatakse, nii heas kui halvas mõttes.

Kui panustame õpetajatesse, nii et nad ise on hoitud ja motiveeritud, täis positiivsust ja teotahet, usku ja valmidust lapsi elus edasi aitama, võime lahendada suure hulga teisi probleeme, muuhulgas ka töötus, alkoholism, kuritegevus. Suur hulk nn kohalikke pätte on tegelikult nupukad poisid, kellel puudub lihtsalt eneseusk ja perspektiiv.