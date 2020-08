Plast on kasulik ja plast on kahjulik, selle üle ei ole mõtet 2020. aastal enam vaielda. Samuti peaks olema kõigile silmaga nähtav, et plasti on liiga palju, eriti seal, kus see on kahjulik või kus seda üldse olla ei tohiks: prügimägedel, metsa all, meres, inimese vereringes.

Eestis on probleem silma alt peidus tänu aktsioonile „Teeme ära!” ja avalike kohtade korralikule prügikastivõrgustikule, kuid see ei tähenda, et probleemi ei eksisteeriks. Plastijäätmed on lihtsalt muutunud nähtamatult väikeseks mikroplastiks (mida leidub näiteks juba ka lauasoolas) või viidud kuskile kaugele prügimäele kolmanda maailma riikides. Ent piisab ainult oma koduprügikasti vaadata, et näha, kuidas plastpakend moodustab suure tõenäosusega sellest üle poole.