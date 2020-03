Maris Hellrand: “roheline tuli” uuele õlitehasele eriolukorra tingimustes - see on märk võimu kuritarvitamisest

Täna andis valitsus „rohelise tule“ 125 miljoni euro investeerimiseks Eesti Energia uude õlitehasesse.Eriolukorra tingimustes, kus puudub parlamentaarne kontroll valitsuse otsuste üle, kus osa ajakirjandusest on kuulutanud, et praegu pole aeg valitsust kritiseerida, kus avalikud kogunemised ehk meeleavaldused on keelatud, on see otsus märk võimu kuritarvitamisest.