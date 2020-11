Maris Lauri: Keskerakond ja Isamaa, teie võim on näiline, kui nüüd isa ja poega valitsusest välja ei viska

Saan aru, et isa ja poeg on nüüd terve valitsuse üle võtnud, samuti Eesti riigi. Piirid pannakse kinni ja lubatakse kõik vastuhakkajad sodiks tampida (või kuidas see oli?). Ma ei räägigi USA vastvalitud presidendi süüdistamisest ei vähemas, kui USA põhiseaduse rikkumises. Ei räägi sellest, et aetakse sassi suhted USAga, kes on Eesti väga oluline liitlane – liitlane selles, et seista Eesti ilmselge vastase, Putini-Venemaa vastu.