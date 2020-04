Marko Mihkelson Valgele ja Tasale: Vaikiv ajastu riigikogus? Pöörduge perekond Helme poole

Minu riigikogu töö kogemus (alates 2003) veenab, et Eesti parlament toimib võrdluses paljude teiste demokraatlike riikidega hästi. Valitsuse kui terviku ning eraldi ministrite tegevuse järelevaatamiseks on riigikogul olemas koalitsioonivalitsustele omases poliitilises keskkonnas (a la Põhjala riigid) piisavalt head hoovad.

Ka poliitikate kujundamisel on tegelikult Riigikogul head võimalused, eriti seal, kui valdkonnas jagub laiemat poliitilist konsensust. Näiteks väliskomisjoni või ka riigikaitsekomisjoni praktikas on kenasti toiminud julgeolekupoliitika aluste või praegu välispoliitika arengukava koostamisel sisuline dialoog valitsusega.

See ei tähenda, et Riigikogu kodu- ja töökorda ei saaks kaasajastada. Seda nii teiste kui enda poliitilise tava häid ja toimivaid praktikaid juurutades. Koroonakriis on näiteks näidanud, et e-riik Eesti pole parlamendi tasemel veel kuigi hästi edenenud. Seega sisuliseks aruteluks on teemasid küll. Vaikiv ajastu saaks aga tekkida ikka vaid valitsuse tahtest lähtuvalt. Seega peaksid Valge ja Tasa pöörduma selle nurinaga pigem perekond Helme poole.