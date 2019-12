Marko Pomerants: 2019. aasta tüliliikide välimääraja

Sisenemine professionaalsesse suhtekorraldusmaailma viis mind mõtteni, et peaks koostama 2019. aastal lappama läinud suhete välimääraja! Olen meelega välja jätnud osade osaliste nimed, küll aga püüdnud tülitüübid süstematiseerida ja vaadata, milliseid sarnaseid jooni on neis lugudes, mis on kaalul ja mida oleks saanud teha teisiti.