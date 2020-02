Marko Pomerants Ratase boikotist: vastuvõtu kutse on auasi alles siis, kui ta tuleb ametikohast sõltumatult

Võib-olla ma olen pinnapealne, aga mulle on jäänud mulje, et need kõik on päädinud peaminister Ratase suunal sõrme vibutamisega.

Ma pole küll kunagi olnud peaminister, ega suure tõenäosusega selleks ka ei saa, aga presidendi vastuvõtul osalemise kohta mul oma arvamus on ja mis veelgi olulisem, mul on kogemus kõikide sõjajärgsete presidentide korraldatud vastuvõttudel osalemisest.

Sussikotid käes

Esmane neist pärineb aastast 1996, kui Lennart Meri vastuvõtt koosnes kahest osast. Kontsert ja kõne Estonias ja siis läksid kõik, sussikotid käes, üle tänava Karla Katedraali kätlema ja vastuvõtule. Seisime trepil elusas järjekorras oma järge ootamas. Me taasiseseisvus oli noor ja elevus suur. Mina sain kutse tänu oma tööle maavanemana. Nii olen käinud Arnold Rüütli, Toomas Hendrik Ilvese ja Kersti Kaljulaidi vastuvõttudelgi. Küll mitte regulaarselt, aga aeg-ajalt ja alati tänu sellele, mis töökohal ma olen olnud: maavanem, Riigikogu liige, minister.

Presidendi vastuvõtule võib läheneda erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt.