Üllatab, et samasugusele joonele – Helmede ütlemisi tuleb ignoreerida – asus ka mitu ajakirjanikku.

Laupäevasest Kuku raadio „Keskpäevatunnist” jäi kõlama Postimehe toimetaja Marek Strandbergi mõte: provokatsioon ei ole see, mida siseminister ütleb, vaid see, et tema juttu, milles ei ole vähimatki uudist, paljundatakse. Ei ole meeles, et Priit Hõbemäel ja Ainar Ruussaarel oleks olnud teistsugune seisukoht.

ERR-i uudistejuht Anvar Samost tõdes pühapäevases raadiovestluses Toomas Sildamiga Vikerraadio eetris, et siseministri etteaste on teadlik provokatsioon. Ja provokatsioonidele ei peaks ajakirjandus alluma, nagu järeldub ka rahvusringhäälingu valikutest sel tuulisel reedel.