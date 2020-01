Mart Raamat: kas tõesti on bensiini CO2 sadu kordi ohtlikum turba omast?

Soojeneva globaalse temperatuuri kontekstis on rahvusvaheliste ja siseriiklike poliitikate ning tavainimeste tasandil üheks kõige kuumemaks teemaks kerkinud kliimamuutused. Ehk täpsemalt: sammud, mida ühiskond peab astuma moetermini „kliimatragöödia" vältimiseks. Euroopa Liit on ennast positsioneerinud ambitsioonika kliimapoliitika globaalseks liidriks ning meie maailmajao sihiks on järjest selgemalt ja kindlamalt jõuda sajandi keskpaigaks kliimaneutraalsuseni. Ka Eesti valitsus on läinud moodsa peavooluga kaasa ning deklareerinud oma toetust sellele suurele Euroopa Liidu ülesele eesmärgile. Kui aga kõik suured lubadused on kõrgeimal poliitilisel tasandil välja hõigatud, peab järgnema keeruline, läbipaistev ning tõsine töö selle nimel, et välja töötada seaduslik ja toimiv raamistik, mis reaalselt ka meid kliimaneutraalsuse eesmärgini viiks.

Tegelikult on keeruliste kliima-moeterminite aluseks algkoolipingist tuntud loodusteaduslik kontseptsioon. Oma olemuselt järgib kliimaneutraalsuse saavutamine lihtsat matemaatilist valemit, mis peab vastama eeldusele: inimtekkelised kasvuhoonegaasid - seotud süsihappegaas = 0. Kasvuhoonegaaside heide tekib praktiliselt iga tööstusliku-, energeetilise või põllumajandusliku tegevuse juures: nii soojuselektrijaamades elektri- ja soojuse tootmisel põlevkivist, maagaasist või turbast, automootoris kasutatud bensiini-diislikütuse põletamisel kui ka näiteks loomapidamisel ja põlluharimisel.

Kõiki tekkinud kasvuhoonegaase mõõdetakse süsihappegaasi (CO2) ühiku järgi ning see molekul on sõltumata oma tekkekohast või -allikast täpselt sama destruktiivne.