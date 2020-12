Seda jagavad saadikud teevad sealjuures avalikkuse ees nägu, nagu päriselt tegeletakse tõsise töö ning meie vabaühenduste ja omavalitsuste toetamisega ehk regionaalpoliitika mõttes millegi olulisega. Mõned väidavad koguni, et see on neil ainuke võimalus päriselt riigieelarve koostamisel kaasa rääkida.