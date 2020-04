Martin Laine: niimoodi tehakse katastroofist poliitiline kapital

Esimesel nädalal pärast eriolukorra väljakuulutamist olid ka kõige tõsisemad opositsionäärid ülioptimistlikud ja kiitsid rasket tööd tegevat valitsust. Õigustatult: ka kõige käredama suuvärgiga tegelased olid hakanud mõistlikku juttu rääkima. Näis, et saab unustada konfliktse lähimineviku ja hakata ka päriselt koos tööle. Koos saame kriisist võitu!

Ilmselt just „ühtehoidmise” egiidist tulenev kriitikavabadus ja avalikkuse fookuse nihkumine ongi nüüd viinud võimu kuritarvitamise, poliitiliste punktivõttude kogumise ja sotsiaalmeedias oma ego paitamiseni. On selgunud, et kriitika ja väitlused on demokraatia hädavajalik koostisosa ka kriisiajal.

***

Sarmikad päikseprillid ees, kontrollib riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) isiklikult, kuidas isikukaitsevahendite kastid lennukilt maha laaditakse. Keskerakonna turundusosakond talletab Aabi koos Hiinast saabunud abivahenditega pildile, pöial püsti.

„See on töövõit!” hüüatab Keskerakond oma järgijatele sotsiaalmeedias, kaunis foto kangelasest postitust ehtimas. Facebooki postitusele ostetakse partei raha eest võimendus, et sangari foto võimalikult kaugele leviks.

„Tubli töö, Jaak Aab ja Tanel Kiik!” hüüatab Facebookis ka riigikogu sotsiaalkomisjoni liige, keskerakondlane Tõnis Mölder, paid by Keskerakond. Hiinast saabunud kaitsemaskid saavad külge suure K-tähe nagu kunagi üks roheline kohuke.

Peale selle pani Aab aprilli algul sotsiaalmeediasse jooksma oma fännilehe reklaamid (Facebooki väitel tema enda rahakotist), ehtides sponsitud postitust sellesama pöidlapildiga lennuväljalt. „Vanaisa, kahe koera uhke omanik ja Eesti patrioot,” tutvustab minister end potentsiaalsetele jälgijatele ja tulevastele valijatele tõsise tegudemehena.