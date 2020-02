Metsakasvataja: lageraielank on metsa sünnitusmaja

Seaduseski on kirjas, et lageraie on üks uuendusraie liike. Koht, kus sünnib noor mets.

Iga uue elu algus on habras. Nii ka metsas. Vanad puud on küll võimsad ja suured, aga oma esimestel eluaastatel on väikesed puutaimed eriti karmis konkurentsis rohttaimedega ja omavaheline võitlus toimub ikka valguse, vee ja toitainete järgi. Kes jääb kasvus alla, see on kaotaja, sest talle enam päiksevalgust ei jagu. Selleks, et seemest saaks puutaim kasvama hakata, peab ta jõudma mullapinnani, rohukamarasse kukkunud seemnel lootust tärgata ei ole.

Juba aastasadu on Eesti inimesed tegelenud metsamaale puude istutamisega. Seda nimetatakse metsakultuuriks. Metsamaale istutatud puutaimed aga ei jää kunagi ainsateks puudeks selles metsas, Eestimaa looduses tuleb ikka teisi puuliike ka juurde, eelkõige lehtpuid. Eks seda teavad kõik inimesed, kes metsa kasvamist kõrvalt näinud.

Puupõlde eriti pole