Tallinna šansid finaalis olid suured, ehkki me ei tea, mis ideid ja visiooni võidulinn Grenoble Euroopa Komisjonile esitas. Küll aga teame, et auhinnatud Prantsusmaa väikelinn on kümme korda pisem kui Tallinn ja on võrreldav Pirita linnaosaga.

Märksa lihtsam on muutusi ellu viia väikelinnas, pidades eeskätt silmas võimalusi ja territoriaalset suurust. Mis loomulikult ei tähenda, et võidulinn tiitlit ei väärinud või konkurents finalistide vahel ei olnud õiglane. Me ei pälvinud tiitlit, sest Tallinnal on arenguruumi. Ja see on põhjus, miks me ka konkursil osalesime. Kuid mitte ainult.