Kuigi tundub, et Eesti tervishoius on piisavalt voodikohti, võib probleemseks osutuda personali leidmine. Ning arvestades veel ka seda, et see viirus võib tabada ka meditsiinitöötajaid, võib meil juba homme olla karjuv vajadus personali järele.

Vaadates Eesti Õdede liidu arvutusi, on meil lähiajal vaja tervishoiusüsteemi juurde ligi kaheksa tuhat meditsiiniõde, kuid need on pikaajalised probleemid, mis on vaja ära lahendada personali planeerimise, koolitamise ja rahastamisega. Need on ülehomsed probleemid. Samasse valdkonda lähevad ka Eesti tervishoiuvõrgu ümberkorraldamise ja haigekassa rahastamise muutmise teemad.

Mis aga saab homme, kui tõesti järsku on vaja tuhat inimest appi haiglatesse ja perearstikeskustesse inimesi ravima, abistama ja hooldama? Arsti ja õe harimiseks on ilmselgelt vaja aastaid, kuid homseks abiliste leidmine nõuab erakorralisel ajal erakorralisi otsuseid.

Erakorraliste otsuste ning eripalgeliste lahendustena saaks välja pakkuda kolme mõtet.