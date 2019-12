MIS SAAB HOMME? | Tarmo Tanilas: praegu laenamata jättes laseb Eesti käest sajandi võimaluse

Kui mikrofonidega ajakirjanikud veidi üle seitsme aasta tagasi suveleitsakus Euroopa Keskpanga pressikonverentsile jõudsid, oli Mario Draghil neile üllatus juba valmis. Mõjuvõimsa asutuse itaallasest president teatas prožektorite sähvides, et euro päästmiseks tehakse mida tahes, ükskõik kui palju see peaks maksma.

Börsid tervitasid otsust eufooriaga, intressid suruti alla ja kedagi ei huvitanud, et paljude probleemide lahendamine lükati lihtsalt tulevikku. Tore oli olla ja kole oli möödas! Forbes ja Fortune valisid Mario Draghi maailma mõjukamate juhtide hulka ning Nobeli majanduspreemia laureaat Paul Krugman iseloomustas teda kui ajaloo kõige suurepärasemat keskpankurit.

Kahjuks ei saa me kunagi teada, mis oleks maailmas juhtunud, kui suured keskpangad ei oleks alustanud kollektiivset rahatrükkimisprogrammi. Ent seitse aastat on just paraja pikkusega ajavahemik toona tehtud otsuste mõju hindamiseks. USA-s tundub elu kiire vaatluse järgi lausa lill: kinnisvara ja aktsiate hinnad on ajaloo kõrgeimal tasemel, tööpuudus viimase poolsajandi väikseim, inimeste palgad ja firmade kasumid saavutavad uusi tippe. Riigieelarvesse pole kunagi varem laekunud nii palju makse, rahvusvaheliste konfliktide lahendamiseks kulutatakse vähem raha ja ettevõtteid ei tule enam riigi rahaga päästa.

Isegi heal ajal laenatakse

Kogu selle ilu taustal suurenes USA riigivõlg ainuüksi viimase 12 kuuga üle triljoni dollari võrra ja läheneb 110%-le SKP-st. Paradoksi märkasite? Kui isegi nii heal ajal pole olnud poliitilist tahet riigivõlga vähendada, siis kuidas vähendada 22,6 triljoni suurust koguvõlga kehvema aja saabudes? Seitse aastat tagasi kulus USA valitsusel riigivõlakirjade intressimakseteks 359 miljardit dollarit aastas. Praegu on intressitase oluliselt madalam, kuid sellest hoolimata tuleb hüppeliselt kasvanud laenujäägi tõttu pelgalt intresside tasumiseks aastas välja käia juba üle 540 miljardi.

Graafika: Kairit Edovald