Ma ei vaidle vastu maskipooldajate jutule, et maskid mingil määral kaitsevad. Küllap need nakatumise tõenäosust veidi vähendavadki. Vahel rohkem, vahel vähem – olenevalt maski tüübist, kandmise viisist ja kohast. Probleem on selles, et nakatumise tõenäosus ei vähene laialdase kandmiskohustuse puhul nii palju, et õigustada maskide soetamise hinda ja kandmise ebamugavust.