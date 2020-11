Rahvusvahelised meediakanalid ja ajalehed on praeguste USA presidendivalimiste valguses võtnud väga selge seisukoha, et libauudiste levikut tuleb piirata. Nii on näiteks nii BBC kui CNN avaldanud üksikasjaliku ülevaate kõikidest valedest, mida president Trump esitas oma kolmapäevaõhtuses kõnes, kui ta ennast ekslikult valimiste võitjaks kuulutas.