Nikolai Degtjarenko: Eestis kehtib tõeline sõnavabadus vaid Keskerakonnale

Võrdluseks - Soome on 2. kohal, Läti 24. kohal, Leedu 30. kohal ja Venemaa 149. kohal. Eesti kõrge koht on väga hea! Kuid vaatame siis, kuidas tegelikult on sõnavabadusega Eestis asjad ja kelle jaoks ta tegelikult olemas on.

Meediaturul toimiva tugeva konkurentsi tingimustes mängib suurt rolli raha: kellel raha on, see tellib ka "muusika" või õigemini informatsiooni.

Kõige suurimaid küsimusi tekitab Tallinna linnavalitsuse kommunikatsioonistrateegia. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon on juba paljastanud endise Tallinna linnapea Taavi Aasa ja teised kõrged Keskerakonna ametnikud sõnavabaduse kuritarvitamise pärast, kui nad paigutasid poliitilist reklaami venekeelses Stolitsas.

Vaatame, mis on tänaseks muutunud. Praktiliselt mitte midagi.