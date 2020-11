Järgnes vestlus, mis tegi mind murelikuks ja leppisin õpilasega kokku, et räägime järgmine päev koolis. See oli üks raskemaid tööle minemise hommikuid, sest aimasin, mis lugu mind ees ootab. Saime kokku eraldi tööruumis, kus õpilane selgitas mulle, mis temaga toimub. Samal ajal, kui see noor pisarais oma lugu rääkis, soovisin, et mul oleks supervõime, mis aitaks kogu seda valu temalt ära võtta. Kuid sellel hetkel parim, mis ma teha sain, oli olemas olla.