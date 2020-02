Orientalistide pöördumine pärast tsensuuri Tartu ülikoolis: viimane aeg lõpetada koostöö Hiina diktatuuriga

Varem on Tartu Ülikool informeerinud avalikkust sellest, et 21. novembril 2019 allkirjastasid Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura ja Huawei Technologies piirkonnajuht Bin Chang ühiste kavatsuste leppe, millega Huawei soovib senisest aktiivsemalt teha koostööd Tartu Ülikooliga. Lepe näeb ette kolme olulist koostöövaldkonda - õppe toetamine, ühine teadustöö ja infrastruktuuri arendamine, kusjuures õppekoostöö sisaldab stipendiumipakkumisi ja praktikavõimalusi Tartu Ülikooli tudengitele. Samuti soovivat Huawei panustada tööstusmagistrantuuri ja -doktorantuuri programmidesse.

Äsjailmunud Mikk Salu artiklist selgub, et Hiina koostööleppe olemust analüüsinud Mari Eesmaa artikli väidetava keelamise taga võib olla Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura, kes olevat toonud põhjusena ka näite, „et kui üliõpilased lähevad Hiinasse mingi koostööprojekti raames, kuidas siis hiinlased seda kõike võtavad?" Puura väidab artikli kohaselt, et kahtlusevarjundi heitmine sõlmitud leppele võiks kahjustada kahepoolset koostööd.

Meile ei ole teada, kas eri osapooltelt artiklis väljatoodu või öeldu vastab tõele ning kes konkreetselt takistas artikli ilmumist. Esitatud hilisemad selgitused koos artikli tagantjärele lisakommentaariga avaldamisega ei mõju aga veenvalt, vaid pigem tagantjärele vastutuse mujale suunamisena; eelkõige aga enesetsensuurina.

Takistati sõnavabadust

Fakt on aga see, et tundlikul ja kogu riigi seisukohast olulisel teemal takistati teadlikult kriitilise vaatenurga alt esitatud arvamusavaldust ning on tekkinud olukord, mis vajab selgitamist ja üleriigilist arutelu.