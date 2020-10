Kui õhkkond on emotsionaalselt tuline ja moraalselt tundlik, siis ei ole (valitsus)kriisi algamiseks vajagi paljut. Põhjuseks on abielureferendum. Abielu ja seksuaalne orientatsioon haakub paljude teemadega (nt seksuaalkasvatus koolides, vihakõne, kvalifitseeritud tööjõu juurdetoomise vajadus või iibepoliitika, mis „teeb naisest sünnitusmasina“), millega erakonnapoliitikas alati otseselt ei tegeleta, ent kõigile siduvaid otsuseid võetakse meil või Brüsselis vastu sellegipoolest. Selles valdkonnas on aja jooksul kuhjunud pingeid gruppide ja põlvkondade vahel.