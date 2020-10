Aserbaidžaan on aastaid järjekindlalt rikkunud 1994–1995 sõlmitud kolmepoolseid relvarahurežiimi kehtestamise kokkuleppeid, mille kehtivusel ei ole lõppu. Aserbaidžaan on järjekindlalt tagasi lükanud ka OSCE Minski rühma kaaseesistumise ettepanekud, millega kehtestataks relvarahu rikkumiste uurimismehhanismid ja tugevdataks relvarahu järelevalvet, et säilitada seeläbi võime kasutada jõudu ja algatada „süüdistamise mängu“.