Üks leer ütleb, et streik alles algab, teine kinnitab, et kõik on normaalne. Millist edu teie streigile ennustate?

Kohalike hinnangul on meeleavaldajad radikaliseerumas?



Kuhu on praegu üldse üldine dünaamika liikumas? Näiteks opositsioon tõi jälle pühapäeval välja 100 000 inimest, meeleavaldused jätkusid ka eile – niisamuti kui arreteerimised. Kas mõni pool ka väsib?



Loe vastuseid nendele ja teistele küsimustele artiklist.