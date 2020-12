Pilt on jälle üksjagu selgemaks saanud ja üha vähemaks jääb neid inimesi, kes siiralt usuvad, et EKRE eesmärk on saada teada, mida Eesti inimesed arvavad traditsioonilise perekonna kaitsmise vajadusest. Ei, EKRE eesmärk on tekitada juurde üha uusi vastasseise, õhutada konflikte, panna inimesed keerulistes ja tundlikes küsimustes pooli valima ja olla nii lakkamatult prožektorite vihus.