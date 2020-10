Ajaloos teatakse kitsarööpmelist raudteed kui juurdeveoraudteed, mida kasutati – nagu nimigi ütleb – kaugematest kolgastest laiarööpmelise raudtee "juurde" kaupa vedades, et see saaks laia ilma kanduda. Kitsas raudtee oli aeglane, kohmakas ja väga provintslik ning näiteks Tallinnast Väänasse sõitis rong 2,5 tundi, ehkki vahe on 20 kilomeetri jagu. Lihtsalt tossutas, tegi pikki peatusi ja uimerdas niisama.