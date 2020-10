PÄEVA TEEMA | Kaja Kallas koalitsiooni leppimisest: EKRE on valitsuses end kehtestanud ja see on kaotus Eestile

Kui Mart Helme jätkab siseministrina ning Eesti sise- ja välisjulgeolekut ohustavale sõnavõtule ei järgne mitte mingisugust hukkamõistu, siis saab öelda, et EKRE pääses ilma igasuguse tagajärjeta. EKRE on valitsuses end kehtestanud ja see on kaotus Eestile.