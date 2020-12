Minu vanaema sai kätte valmisõiguse, minu ema põlvkond sai kätte abordiõiguse. See, et 21. sajandil tegeleb Eesti Riigikogu abordi keelustamisega on lihtsalt okse. Tea, kas enne järgmisi riigikogu valimisi tehakse rahvahääletus ka surmanuhtluse kaotamiseks?