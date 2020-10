Meie hariduselus on olnud rõõmustavaid arenguid, mis võivad sattuda löögi alla. Näiteks on viimase viie aasta jooksul õpetajate endi hoiak oma elukutsesse paranenud kaks korda. Veerand õpetajatest tunneb, et nende elukutse on ühiskonnas väärikas ja noori õpetajaid tuleb kooli juurde. Üks põhjus peitub kindlasti palgas. Kui 2012. aastal oli üldhariduskooli õpetaja keskmine töötasu 801 eurot, siis täna ulatab see 1500 euroni.