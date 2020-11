Midagi polekski halvasti, kui ühiskonnal oleks mingid meetmed ka õpetaja kaitsmiseks. Paraku jääb see lahter täitmata. Kui jälgida, siis sellest küsimusest on viimasel ajal pigem kombeks üldse vaikida. Väga tavapärane on, kui poliitik, ekspert või ametnik avaldab kindlat veendumust, et koolid peavad jääma kontaktõppele. Põhilise kaalutlusena nimetatakse seda, et lapsed ei kuulu riskirühma. Õpetajatest mitte sõnagi. Millise sõnumi saab vananev õpetajaskond?