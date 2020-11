Vähe on jäänud neid, kes oleksid tulised avatud kontorite pooldajad. Introverdid on müra suhtes tajuvamad ja neil on tavapärasest suurem privaatsusvajadus. Ülemäärane suhtlemine võib halvimal juhul tekitada isegi paanikahoogusid. Neile võib avatud kontor saada tõeliseks katsumuseks. Samas ei ole lahendus ka kabinettide rivi, kus igaüks töötab omaette. Mõnikord tuleb kolleegile uksele koputada, ja see on introverdi jaoks veelgi suurem väljakutse. Teisest küljest on ka kaugtööl introvertide jaoks varjukülgi.

Mis need on ja kuidas juhid erinevate isiksusetüüpidega toimimda peaksid loe artiklist.