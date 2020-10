Nii võib ühe lausega kokku võtta põhjuse, miks Tallinnat ei valitud 2022. aasta Euroopa Roheliseks Pealinnaks. Miks tuli vastu võtta kaotus? Toon välja neli lihtsat selgitust. Selleks, et olla eeskujuks teistele, tuleb asuda sõnadelt tegudele.

Alustame sellest, et jalakäijasõbralik peatänav oli eelmistel valimistel Keskerakonna programmis üks suur lubadus - tegelikult üks olulisemaid punkte linnaruumi seisukohast. See on maha tõmmatud ja sajad tuhanded eurod uuringutele, projekteerimisele ning kaunitele piltidele tühja kulutatud.