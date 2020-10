Rahvahääletust tagant tõukav EKRE toetub küsitlustulemustele, mille kohaselt toetab enamik Eesti inimesi abielu üksnes mehe ja naise liiduna. Ent nii mõnigi varasem valitsus maailmas on arvanud arvamisküsitluste toel, et rahvahääletus peab läbi minema, sest toetus on ülekaalukas.