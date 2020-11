PÄEVA TEEMA | Vivian Puusepp: isade osalemine sünnitustel on viimane asi, mida ära keelata

Lapseootel pered on ärevil. Kevadise eriolukorra raames keelati kõigis sünnitusosakondades ära tugiisikute viibimine sünnituste juures. See tähendas, et isad ei saanud olla oma laste sünni juures ning naised ei saanud sünnituse juurde toeks kutsuda ka kedagi teist, näiteks sünnitoetajat.

Olukord Eestis on murettekitav – diagnoositud koroonaviirusesse nakatunute suhtarv ületab suuresti kevadist taset ning peagi on ka haiglaravil viibivate koroonahaigete arv kevadisele tipptasemele jõudmas. Haiglate juhtkonnad peavad kriisikoosolekuid ja kaaluvad edasisi samme.

Nõukogude ajal tõepoolest isasid sünnituste juurde ei lubatud, naised pidid seliliasendis sünnitama, lapsed eraldati pärast sündi emadest ja toodi emadele üksnes toitmiseks. Enne igat toitmist pidid emad end seebiga pesema. Seda kõike serveeriti argumendiga "aga see on ju teie ja teie laste hüvanguks".

Lisades uhkusenoodiga, et siis, kui tema oma lapsed ilmale tõi, ei lubatud isasid üldse sünnitusmajja ja kõik naised said ilma lähedasteta sünnitamisega hakkama. Jah, muidugi, lapsed sünnivad igasugustes tingimustes ja naised saavad hakkama. Aga millise hinnaga?

Samas oli ka neid, kelle arvates on probleem hoopis tänapäeva ärahellitatud naistes: “Kuidas te aru ei saa, et kõik need piirangud kehtestatakse teie endi ja laste heaolu ja tervise nimel? No mis siis ikka saab, kui kedagi peale meditsiinipersonali kõrval pole? Jääb sünnitamata?” kirjutas üks vanaema.

Sellel hirmul on reaalne alus: Hiiumaa haiglas ei ole alates 6. novembrist tugiisikud sünnituse juurde lubatud. Ida-Tallinna-Keskhaiglas võib alates 16. novembrist tugiisik küll osaleda sünnitusel, kuid peab lahkuma kohe pärast lapse sündi, mis tähendab, et perepalatite teenus on peatatud ja pärast sünnitust peab ema üksi lapsega haiglasse jääma.

Praegu kardavad paljud pered aga kevadise olukorra kordumist, millele viitab näiteks asjaolu, et petitsioon “Isad laste sünni juurde kuni haiglast väljumiseni” on nädalaga kogunud ligi 3000 allkirja.

On tõendatud, et katkematu kontakt vastsündinu ja ema-isa vahel on positiivse mõjuga kõigile osapooltele – see loob aluse turvaliseks vastastikuseks kiindumussuhteks ja beebi immuunsüsteemi arenguks. Vastsündinule on parim, kui tema immuunsüsteem puutub sünnist alates kokku tema vanemate mikroflooraga.

Vastavalt Eestis kehtivale kodusünnituse juhendile peab olema täidetud terve rida tingimusi selleks, et naine saaks kodus sünnitada. Anamneesis ei tohi olla eelnevaid keisrilõikeid. Rasedus peab olema kulgenud oluliste komplikatsioonideta. Laps peab olema peaseisus. Sünnitaja kodu ei tohi asuda lähimast sünnitusmajast kaugemal kui 30 km. Jne. Lisaks on kogu Eesti peale vaid käputäis ämmaemandaid, kes saavad koju tulla – kodusünnituste vastuvõtmiseks on tarvis eraldi väljaõpet ja litsentsi.

Need, kellele haiglate poolt seatud piirangud ei meeldi, võiksidki siis kodus sünnitada? See kahjuks ei ole nii lihtne. Kodusünnituse planeerimine on pikk ja põhjalik protsess, lisaks tuleb kodusünnituse ämmaemanda teenus peredel oma taskust kinni maksta.

Selleks, et sünnitushormoonid saaksid teha oma tööd, peab sünnitav naine tundma end turvaliselt ning tugiisiku juuresolek pakub sünnitajale vajalikku turvatunnet. WHO andemetel on kodusünnitused sama turvalised, kui haiglasünnitused, kuid kodusünnituste juures kasutatakse vähem valuvaigisteid jm sekkumisi ning naised on kodusünnituse kogemusega rohkem rahul. Võtmeteguriks on siinjuures naisele tuttav ja turvaline keskkond ning sünnituse juures viibivad lähedased inimesed.

Eks iga ema on pidanud oma sünnituskogemust enda jaoks mõtestama ja normaliseerima. Neid nõukogude sünnitusmajadest pärit traumasid peavad uued emade põlvkonnad aga jätkuvalt tervendama. Küsimus on aga: kas nüüd, koroonahirmus, soovime Eesti ühiskonnas sünniga seotud traumasid juurde luua?

Isade sünnituseelne testimine

Tahan uskuda, et meie haiglates töötavad ämmaemandad, arstid ja õed ning haiglate juhtkonnad on kursis WHO soovituste ja teadusuuringutega ja annavad endast parima, et lapsed saaksid pehmelt sündida ning veeta esimesed elupäevad turvaliselt koos mõlema vanemaga.

Olen väga tänulik, et pärast Eesti taasiseseisvumist on sünnitusmajades ära tehtud tohutu töö perepalatite ja tugiisikute kaasamise süsteemi näol. Seda suurem oli pettumus, kui kevadise eriolukorra ajal kogu see töö ja vaev ühtäkki korstnasse lendas ja isasid/tugiisikuid enam laste sünni juurde ei lubatud.

Argumendiks seesama “Aga see on ju teie endi ja teie laste kaitseks!” Mind teeb see argument ettevaatlikuks ja otsustajate poolt antud selgitused ei tundu veenvad. Lapse isa on reeglina sünnitava naise lähikontaktne – ei ole loogiline, et isa sünnitusest eemalehoidmine naist, beebit ja personali kaitseks, kui naine jätab sünnitusmaja lävel mehega hüvasti ja naaseb haiglast koju tema rüppe.

Isade sünnitusest kõrvalejätmise asemel oleks tarvis hoopis kiiret ja efektiivset isade sünnituseelset testimist ning selgeid reegleid, mis kaitseks koroona eest nii haiglapersonali kui peresid. See ei tohiks olla väga keeruline – sünnitama minevaid naisi juba testitakse sünnitusmajja saabumisel.

Tugiisikutele võib kehtestada reegli, et kui nad kord osakonnast välja lähevad, siis enam tagasi ei saa. Selle reegli täitmist tuleks ka jälgida. Küsimus on pigem selles, kas seda peetakse piisavalt oluliseks, et sinna lisaressursse suunata.

3000 allkirja petitsioonil näitavad, et pered on vajadusel valmis isade testimise ka omast taskust kinni maksma. Kui mõlemad vanemad on enne sünnitust andnud negatiivse koroonaproovi ning püsivad haiglas selleks ettenähtud alal, ei ole põhjust isasid sünnituste juurde mitte lubada või neid kohe pärast sünnitust majast välja kupatada.

Terviseameti juhised