PÄEVAARVUSTUS | Krister Paris: Kaja Kallas hakkab näitama peaministri materjali

Vähemalt kriisilahenduse algfaasis kipub võimuolijate populaarsus tõusma. Kui viidata heale analüüsile the Economistis, siis nad „domineerivad meediakajastuses, juhtides riiklikku vastupanu kriisile; opositsioon on tagasihoidlik, et mitte näida reeturlik."

Vaadates kasvõi iganädalasi Norstati küsitlusi, peab see vähemalt Keskerakonna puhul peab see kenasti paika. Isegi, kui vastasleer hoiab territooriumi, ronivad tsentristid juba päris oravapartei külje alla (reitingud vastavalt 30,8% ning 27,2%).

Ent nagu kriisides ikka, saab kangelaslik lipu ümber koondumise aeg ümber. Tulevad väsimus, viha ja süüdistused. Ning tulevad pinged. Ütleks, et sügis-talvel, kui masendus kõige suurem, läheb sellel kooslusel raskeks. Ja kuhu siis ikka silmad pöörduvad, kui mitte valimised võitnud erakonna poole.

Mängu astub Kaja Kallas, kes näitas eile ERR-i "Esimeses stuudios" hoopis uut klassi.