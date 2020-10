Parteide vahel pendeldanud Monika Haukanõmm maandus hiljuti mugaval positsioonil – meer Mihhai Kõlvart valis just tema kesklinna linnaosa vanemaks. Ilmselt võttis värske parteipileti omanik eeskuju Kõlvarti rangest koroonapoliitikast ja mõtles, et peaks ka kuidagi sekkuma. Kalendrisse vaadates koitis, et jõuluhooaeg on ukse ees ning just tema halduse alla jääb ka jõukuturuga seonduv. Ja otsustas ära keelata Tallinna jõuluturu