Kohe lüüakse lukku nn katuserahad. Eraldised, mida parteid saavad kasutada nominaalselt kohaliku elu edendamiseks, aga tegelikult häälte ostmiseks. Kuidas sa siis ei vali inimest, kes oskab „sealt" (s-o teiste Eesti maksumaksjate eest) nodi koju tuua? Üsna jube rehepaplus, mida sel aastal iseloomustab veel kollektiivne ringkaitse: peaaegu läinuks üksteisel ümbert hoidvate koalitsioonipartnerite ühisel nõul läbi, et kopsakad eraldised saanuks nii monument massivägistajale kui abortide keelustamise eest võitlejad (kes kullataksegi üle).

Eks see ütleb nii mõndagi ka selle kohta, milline perekonnamudel on koalitsioonil kuklas lubatud rahvahääletuse korral. Mul on isegi kahju neist ausatest ühendustest või heade asjade ajajatest, kes peavad hingeliste seksuaalkuhälvikutega samast pütist sööma.

Aga olgu, tuleme nüüd naiste keha paika paneva koalitsiooni juurest mõttes maailma, kus on võimul küll küünilised, aga teatavad eetilised põhimõtted säilitanud poliitikud. Näiteks, kui valitsuse moodustaksid Ekpress Meedia töötajad. Ja nad oleksid mingi droogi mõju all minetanud kriitikameele ausa valitsemise põhimõtete suhtes, ent usuksid siiralt, et just need, nende lemmikprojektid viiksid elu edasi.

Küsisin kolleegidelt - mis oleks teie alternatiivsed eelistused. Ja vaat mis juhtus.