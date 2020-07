Kahjuks pole need valimised, millega oleme harjunud Eestis: kandidaadid võistlevad vabalt, hääled loetakse ausalt kokku ning ei kasutata administratiivset ressurssi. Valgevenes pole juba 1994. aastast alates midagi sellist ning ka praegused valimised pole mingi erand.

Kuid ometi on varasemate valimistega võrreldes oluline vahe. Seisneb see aga muus. Varem oli valgevene rahvas valmis kui mitte just toetama, siis vähemalt taluma oma asendamatut batkatLukašenkat. Vaatamata opositsiooni kõigile pingutustele ei suudetud seda muuta.

Täna on olukord teine.