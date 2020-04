Minu elukäik on olnud selline, et olen lapsepõlvest saati elanud erinevate rahvaste juures ja püüdnud selles keskkonnas suhelda. Kusjuures olen elanud nii Saksamaal, aga ka elanud ja liikunud meie riigist ida pool. Seetõttu arvan, et oskan hinnata suhtluskeele vajalikkust ja inimlikkust.

Ning siis tuleb president, kes leiab, et ühes keeles inimeste teavitamine on olulisem kui teises. Miks me ometi ajaloost ei õpi?