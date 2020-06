PENSIONINURK | Villu Zirnask: püha reformipakikese venimine nöögib tuhandeid pensioniikka jõudnuid

Alates möödunud aasta 14. novembrist, mil Ratase valitsus algatas pensionireformi seaduse, on pensioniikka jõudnud üle kolme tuhande teise pensionisambaga liitunud inimese. See tähendab – neil on tekkinud õigus hakata kogutud raha ühel, teisel või kolmandal viisil sambast välja võtma.