Kõneldes kujundlikult: kas me tahame sõita Tartust Tallinna hommikusele kohtumisele läbi Türi nii, et meil tuleb Türil paar tundi oodata järgmist bussi? Kas investor Tallinnast tahab investeerida Abja-Paluoja arendusse, kui ainuke transpordivahend sinna jõudmiseks on buss, mis käib paar korda nädalas õhtusel ajal ja seda ka läbi mitme linna kolistades? Kui vaadata Euroopa kaarti, siis Tallinn ongi Euroopa jaoks otsekui pisike Abja-Paluoja, ainult et Tallinnas on lennujaam.