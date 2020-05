POLIITKOLUMNIST | Katri Raik: Eesti, avane. Kõik, kes te oma Eesti nurka tunnete ja armastate – rääkige see tuntumaks

Ma ei tea praeguses Eestis ühtegi inimest, kes ei tahaks nüüd kodust välja. Kõrvalvalda, naaberlinna, peaasi, et kuhugi sõita, veidi kaugemale. Julgemad unistavad mõnest päikselisemast maast või isegi Soomest. Läti sobib lõpuks ka. On see ikka kõige mõistlikum mõte?