POLIITKOLUMNIST | Katri Raik: merisiga, naisteadlane ja naispoliitik

Meriseal ei ole midagi ühist seaga ja naisteadlasel ei olevat midagi ühist teadusega, oli „õige" vastus. See ei takistanud mul omandamast doktorikraadi ega takista mul täna pidamast ajalooteadust oma hobiks.

Tänases Eestis on kombeks rääkida naist- ja meespoliitikutest, isegi emmedest ja issidest poliitikas. Naistel olla poliitikas raskem. Mina seda ei tunne. Naiseks olemine ei ole mul takistanud üles ehitamast ühte kõrgkooli, algatamast mitme hoone ehitamist, juhtimast sisekaitseakadeemiat ja Narva volikogu opositsiooni ning töötamast siseministrina. Kui keegi on mulle tulnud rääkima keerulist juttu, et kuidas sa küll vaeseke naisena meeste maailmas hakkama saad, olen alati öelnud üht: ma olengi rohkem mees kui enamus mehi. Mind kõnetanud on siis selle jututeema kiiresti katki jätnud. Mina ei ole vastates pidanud silmas mitte oma sugu, vaid stereotüüpi naistetöödest ja meestetöödest, otsustamise julgust ja vastutuse võtmist.

